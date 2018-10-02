عمليتي قلب مفتوح و 9 عمليات قسطرة في ثاني يوم من مرحلة البلسم٣ لتنزانيا

سعيد العجل(صدى):

اوضح المدير التنفيذي للبلسم الدكتور/عماد بخاري..استاذ واستشاري جراحة القلب…أن الفريق الطبي للبلسم في يومه الثاني في دار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا الاتحادية..وتحديدا في مركز القلب جاكايا كيكوتي.. اجرى عمليتي قلب مفتوح لمريضين الاول رجل في الثاني والستين من العمر كان يعاني من تضيق في شرايين القلب اضافة الى ارتجاع شديد في الصمام الأورطي و توسع في الشريان الأبهر الصاعد.

وتم توصيل شرايين تاجية له واستبدال للصمام الأورطي مع تضييق للشريان الأبهر الصاعد.

والثانية لفتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما كانت تعاني من روماتزم فى القلب من حوالي ١٠ سنوات ادى الى تضيق وتهريب فى الصمام الميترالى وارتفاع شديد جدا فى ضغط الشريان الرئوى وتهريب شديد فى الصمام الثلاثى وضعف ملحوظ فى نشاط البطين الايمن وتم تغيير الصمام الميترالى لها واصلاح الصمام الثلاثى.

واضاف الدكتور/راكان ناظر استاذ واستشاري جراحة القلب..أن الحالتين كانت غاية في الصعوبة لقدم معانتاهما مع المرض..والحالتين مستقره ولله الحمد.

كما أُجريت ٩ عمليات قسطرة تداخلية علاجية من قبل الدكتور /وليد الحربي..استشاري جراحة القلب..والدكتور /رحيم قل.. استشاري جراحة القلب ..من الجنسية الباكستانية.وبهذا تصل عمليات القسطرة التداخلية الى نهاية مساء يوم الاحد لاربعة عشر حالة ..وجميعها ناجحة بفضل من الله..شاركهم في النجاح دكتور تخدير ومساعد جراح واخصائيين في تروية القلب واخصائيين تمريض جراحة القلب.

وقد اعرب البروفيسور/ محمد الجنابي..عن اعجابه بالمستوى الرفيع للفريق الطبي وعن شكره وتقديره لما بذلوه من جهود خيرية يبتغون فيها الاجر من الله. واوضح له فريق البلسم بأنهم كسعوديين فخوريين وسعيدين لتقديمهم العون والمساعدة لمرضى القلب ولزملائهم في هذا المركز..وتطلعهم لاستمرار المشاركة مع الفريق المحلي مستقبلا سواء في امراض القلب أو في تخصصات اخرى.