فريق ” البلسم ” يجري عمليتي قلب مفتوح وتسع عمليات قسطرة بتنزانيا

محمد السعران(صدى):

غادر فريق اطباء القلب بمنظمة البلسم الدولية مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر السبت ٢٩ سبتمبر الى دار السلام.

حيث وصل فريق القلب الطبي في .منظمة البلسم الدولية ظهرا إلى مطارجوليوس نيريري الدولي في دار السلام يرأس الفريق المدير التنفيذي للبلسم الدكتور /عماد بن عبدالله بخاري استاذ واستشاري جراحة القلب، وكان في استقبالهم في المطار الاستاذ/ سعيد العجمي مدير مكتب سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا..ومدير المراسم..حيث تم الترحيب بالفريق الطبي وان السفارة ستقوم بتسهيل كافة ما يحتاجونه لنجاح رحلتهم العلاجية وانهم سعدوا بخبر زيارتهم والعمل الخيري الانساني الذي ينون القيام به وان ذلك شهادة تثبت ما وصل إليه الطب في المملكة العربية السعودية وما اكتسبه ابناؤها من علم وخبرات في كافة المجالات .

وفور وصول الفريق توجهوا إلى مركز القلب..واجتمعوا مع مدير المركز الدكتور/محمد الجنابي رئيس مركز القلب جاكايا كيكوتي.

والفريق الطبي المحلي..وناقشوا الحالات المرضية الموجودة وخطة العمل للايام السته القادمة ..فترة تواجد الفريق الزائر بعدها باشروا باجراء عملية خمسة عمليات قسطرة تداخلية…وترتيب الادزات الطبية الت اصطحبوها معهم.

يتكون الفريق من ١٣ عضوا يعملون سويا لانجاح رحلتهم العلاجية ويسعون بعد توفيق الله لاعادة الامل والفرح الى نفوس المرضى وذويهم.