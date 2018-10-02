بالفيديو.. ” المغامسي ” عن صلاة الجماعة: واجبة ما لم يكن هناك عذر

نايف السالم(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن صلاة الجماعة واجبة ما لم يكن هناك عذر، مشيرًا إلى اختلاف العلماء في ذلك.

وقال ” المغامسي ” : ” الراجح عندي ترجيحًا مؤكدًا أن صلاة الجماعة واجبة ما لم يكن هناك عذر، فمن صلى في بيته دون عذر، فإن الصلاة صحيحة مقبولة – إن شاء الله – ، لكنه يأثم ” .

وعن حكم صلاة الرجل الفريضة في بيته، أجاب ” المغامسي ” على متصل: ” يرى بعض العلماء أن هذا فرض كفاية، لكن كما قلت الراجح عندي ترجيحًا مؤكدًا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما لم يكن هناك عذر يمنع من أن يأتي الرجل المسجد، أما الأصل وجوبها ويأثم مَن يتخلف عن صلاة الجماعة ” .