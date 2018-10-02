بالفيديو.. ” المغامسي ” عن صلاة الجماعة: واجبة ما لم يكن هناك عذر
قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن صلاة الجماعة واجبة ما لم يكن هناك عذر، مشيرًا إلى اختلاف العلماء في ذلك.
وقال ” المغامسي ” : ” الراجح عندي ترجيحًا مؤكدًا أن صلاة الجماعة واجبة ما لم يكن هناك عذر، فمن صلى في بيته دون عذر، فإن الصلاة صحيحة مقبولة – إن شاء الله – ، لكنه يأثم ” .
وعن حكم صلاة الرجل الفريضة في بيته، أجاب ” المغامسي ” على متصل: ” يرى بعض العلماء أن هذا فرض كفاية، لكن كما قلت الراجح عندي ترجيحًا مؤكدًا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما لم يكن هناك عذر يمنع من أن يأتي الرجل المسجد، أما الأصل وجوبها ويأثم مَن يتخلف عن صلاة الجماعة ” .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4400 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعم صالح بن عواد المغامسي العمري السالمي الحربي هدانا الله وإياكم للحق
امسس القريب وانت تبيح سماح الغناء الطرب
واليوم جاي تقول الراجح عندي
سبحان الله وهل انت من هيئة كبار العلماء حفظهم الله تعالى
او بلغت حتى مرتبة الاجتهاد حتى تفتي بجواز الراجح من المرجوح
والضعيف من الصحيح والمتن والأسانيد
ام تخصصك لغة عربية فقط؟؟؟
tooot al_ gamdi[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
وسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55132 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير وبارك فيك .. آمين ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
ايه حكايتك يا عم الحج مصلحي….؟
راجح ومرجوح ومسترجح… آيه هو عندك مصنع مراجيحححح..؟
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 13 دقيقة
الذي عليه الاىمه الاربعه عدا الحنابلة عدم وجوب صلاة الجماعه