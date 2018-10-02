” الإسكان ” تعلن إنهاء 119 مخططا سكنيا في عدة مناطق خلال العام الجاري

عادل الحربي(صدى):

قال مركز خدمات المطورين ” إتمام ” التابع لوزارة الإسكان إنه تم إنهاء اعتماد 119 مخططاً سكنياً خلال العام الجاري 2018، بإجمالي مساحة بلغت أكثر من 159.6 مليون متر مربع، موزعة في جميع مناطق المملكة.

ويأتي في المقدمة مكة المكرمة بـ19 مخططاً بمساحة تبلغ 32.7 مليون متر مربع، بينما منطقة عسير بـ16 مخططاً بأكثر من 27 مليون متر مربع، ثم الرياض بـ15 مخططاً بمساحة 9.7 مليون متر مربع، فالباحة بـ12 مخططاً بمساحة 7.5 مليون متر مربع، بعدها المدينة المنورة بـ11 مخططاً بأكثر من 19.5 مليون متر مربع.

كما أنهى المركز في منطقة الجوف اعتماد 5 مخططات بمساحة تجاوزت مليوني متر مربع، و3 مخططات في منطقة الحدود الشمالية بمساحة 7.9 مليون متر مربع، ومخططين في منطقة نجران بمساحة وصلت إلى 8.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إنهاء اعتماد 16 مخططاً سكنياً في منطقتي حائل والقصيم بمساحة 14 مليون متر مربع في القصيم و4.5 مليون متر مربع في حائل، و9 مخططات بمساحة 16.8 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، و6 مخططات بمساحة 4.3 مليون متر مربع في منطقة تبوك، و5 مخططات في جازان بمساحة تقارب 5 ملايين متر مربع.