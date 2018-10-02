تقليص مدة إصدار التراخيص في الموانئ السعودية

الرياض(صدى):

قلصت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ماعدا الوقود بجميع أشكاله)، بالإضافة إلى تعديل وتسهيل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص، ما أسهم في تقليل المدة الزمنية من عشرين يوماً إلى مدة لا تتجاوز يومين من تقديم الطلب، أي ما يعادل 90% عما كانت عليه سابقاً، وذلك ضمن العمل على إعادة هندسة الإجراءات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية لقطاع النقل.

ويأتي ذلك بهدف تسهيل الإجراءات والاشتراطات على المستثمرين الراغبين في مزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية ويتوافق مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على العديد من التسهيلات والتعديلات المتوقع تطبيقها مستقبلاً في سبيل توفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمار في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها “موانئ” للارتقاء بالخدمات المقدمة والتطوير والتحسين المستمر لمنظومة الخدمات اللوجستية في الموانئ السعودية.