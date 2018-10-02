مستشفيات القوات المسلحة بالخرج يعلن عن وظائف إدارية وصحية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال وللنساء، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد السعودي أو ما يعادله، مشترطة الإدارة إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أطباء استشاريين (البورد السعودي أو ما يعادله مع خبرة ثلاث سنوات) في التخصصات التالية: مكافحة العدوى، وأمراض الكلى، وطب وقائي، وإسعاف وطوارئ، وأمراض باطنة، وتخدير، ومخ وأعصاب، وعناية مركزة.

وأضافت: أخصائي علاج نفسي: بكالوريوس في نفس التخصص، وفني ترميز طبي: دبلوم في نفس التخصص، وقابلات: بكالوريوس في علوم التمريض + دبلوم قابلة، وناسخ / ناسخة طبية: دبلوم في نفس التخصص، ومساعد / مساعدة جراحة أسنان: دبلوم في نفس التخصص، وفني عمليات وتعقيم: دبلوم في نفس التخصص.

وتابعت: إداري عقود: بكالوريوس (محاسبة أو إدارة أعمال أو اقتصاد أو قانون أو تخصص ذو علاقة)، ويفضّل درجة الماجستير، وخبرة خمس سنوات في نفس مجال طبيعة العمل، وفني جبائر: دبلوم في نفس التخصص، وممرض / ممرضة قانونية 1/2: بكالوريوس في نفس التخصص، وصيدلي إكلينيكي: ماجستير في نفس التخصص، وسكرتير / سكرتيرة: دبلوم سكرتارية طبية.

واستطردت: فني / فنية سحب دم: دبلوم في نفس التخصص، ومدير عقود: بكالوريوس (إدارة أعمال أو إدارة مستشفيات أو قانون أو إدارة مواد أو تخصص ذو علاقة)، وخبرة ثماني سنوات في نفس مجال طبيعة العمل، لافتة إلى أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، ولن تقبل الطلبات المقدمة مباشرة لإدارة المستشفيات.

وأكدت الإدارة على تحديد مسمى الوظيفة المرغوب التقديم عليها وإرفاق كامل الشهادات العلمية والعملية على أن تكون من جامعات ومعاهد معتمدة وإرسالها إلى الرابط الإلكتروني التالي:هنا