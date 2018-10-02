” المنيف ” يكشف عن معاناة مواطنات بشركة تأمين

حمود العنزي(صدى):

صرح حمد المنيف، المستشار الإعلامي والمتحدث السابق بوزارة الخدمة المدنية، بأن أبناء وبنات المملكة يعانون في بعض شركات القطاع الخاص، حيث أشار لإحدى شركات التأمين أثناء قيامه بتجديد تأمين سيارته.

وقال ” المنيف ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إن هذا الوضع يحتاج إلى متابعة مستمرة من وزارة العمل؛ وذلك بشأن استغلال حاجة أبناء وبنات الوطن للوظيفة بفرض رواتب متدنية لا تعادل عُشر ما يتقاضاه الوافد فيها ” .

واستكمل ” المنيف ” في سلسة تغريدات أخرى على ” تويتر ” : ” أثناء ذهابي لتجديد تأمين سيارتي، وبعد دخولي للشركة في الطابق الأول، طلبوا مني كامل الأوراق كي يقدموا لي تسعيرة بمبلغ التأمين ” .

وتابع: ” بعد أن عرفوا الفقير إلى ربه بدأت الحكاية بدمعة قهر ظهرت على محياهم؛ وذلك بسبب عدم تقدير الشركة لأبناء وبنات الوطن مقارنة بـالإخوة الكرام من المقيمين ” .

حيث أوضح ” المنيف ” أن الشركة توظف بنات الوطن من حملة البكالوريوس يحملن تخصصات يحتاجها سوق العمل الخاص برواتب لا تزيد عن ٢٧٠٠ ريال؛ وذلك بعد خصم التأمينات والبالغ ٣٠٠ ريال ولساعات عمل طويلة تستمر لـ ٦ مساءً مقارنة بالوافدين الذين قد تصل رواتبهم إلى ٢٥ ألف ريال أو تزيد.