صلاح يخطف الأنظار بصورة مع قطته ويثير التكهنات حولها

ماجد محمد(صدى):

خطف اللاعب محمد صلاح الأنظار حوله بعد نشره صورة له ظهر فيها مستلقيًا على أريكة منزله يلاعب قطة صغيرة.

وأثارت صورة ” صلاح ” إعجاب رواد التواصل الاجتماعي الذين تداولها على نطاق واسع حتي حظيت خلال ساعات بأكثر من مليون ونصف مليون إعجاب.

وتباينت تعليقات المصريين على الصورة بين الإشارة إلى تراجع مستوى لاعب ليفربول هذا الموسم، أو تعليقات ساخرة على الطريقة المصرية بشأن حتمية تركيز ” مو ” على الملعب أكثر من صوره الشخصية.

واعتبر البعض أن الصورة قد تكون على الأرجح دعاية لإحدى شركات الملابس الشهيرة.