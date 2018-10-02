8 نصائح هامة للمبتدئين لقيادة السيارة بشكل صحيح

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بدايات قيادة السيارة للسائقين تكون من أصعب الفترات التي مرت عليهم، حيث لا تكون هناك خبرة في القيادة، ويفقدون التعامل الصحيح مع المواقف المفاجئة، مع سيطرة الرهبة وقلة الثقة بالنفس عليهم أثناء القيادة.

لذا يقدم خبراء السيارات للمبتدئين في القيادة عدد من النصائح تساعدهم في القيادة الصحيحة وهي كما يلي:

1- يجب التأكد قبل البدء بقيادة السيارة من توفر المياه للردياتير والقربة لكي يتم المحافظة على دورة التبريد، كما يتم قياس مستوى زيوت السيارة والتأكد من عدم نقصانها، وعدم وجود أي خلل في الميكانيكا أو الكهرباء.

2- يتطلب إحماء المحرك في السيارات الحديثة وقت لا يزيد عن 60 ثانية، ويجب عدم الضغط بشدة على دواسة البنزين خلال عملية إحماء المحرك، أو بصورة متقطعة، بل يكون بصورة متدرجة.

3- عند بداية التشغيل تجنب الانطلاق بسرعة، حتى لا تجلب الضرر للمحرك، كما أن مقود السيارة قد يكون منحرفا إلى اليمين أو اليسار، مما يؤدي إلى التصادم مع السيارات المجاورة.

4- أثناء القيادة على الطرق يجب تجنب عبور المنحنيات بسرعة عالية أو الانحراف يمينًا أو يسارا بشكل مفاجئ.

5- يجب التعامل الصحيح مع ناقل الحركة سواء كان من النوع الأوتوماتيكي أو اليدوي، ومن ذلك تجنب النقل من وضع الرجوع للخلف إلى وضع التوقف أو العكس أثناء تحرك السيارة.

6- يجب الالتزام بوسائل الأمان في السيارة، مثل ربط حزام الأمان وعدم تعطيل أنظمة الإنذار مثل صوت تنبيه نظام مراقبة المسار.

7- يجب عدم التشتت أثناء القيادة بالسماع إلى الموسيقى الصاخبة وغيرها، وعدم تفقد الهاتف والتحدث فيه.

8- حال التوقف بالسيارة أو خلال أوقات الانتظار أو بعد صف السيارة يجب الحرص على أن يكون ناقل الحركة في وضع الفصل.