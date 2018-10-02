8 نصائح تجنبك الإصابة بأنيميا فقر الدم أثناء الحمل

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور هشام الشاعر، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم ، إن الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأنيميا فقر الدم، نظرا لوجود جنين يتغذى عليهن من خلال المشيمة، ما يلزم المرأة الحامل بالتغذية الجيدة.

وأكد ، أن المرأة التي تتعرض للإصابة بالأنيميا أثناء الحمل، يكون سبب واضح وصريح للولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين عند الولادة، مما يؤدي إلى نقل الدم، واكتئاب ما بعد الولادة، كما أن السيدة الحامل المصابة بالأنيميا تضعف مناعتها كثيرا وتصبح أكثر عرضة للأمراض، وأعراض الأنيميا معروفة نهجان ودوخة مستمرة وآلام المفاصل والعظام وصعوبة التنفس.

وأضاف الشاعر ، أن الإصابة بالأنيميا سبب في تأخر نمو الجنين وضعف مناعته، كما أنها تعرض الطفل لخطر الإصابة هو الآخر بالأنيميا، وهذا قد يؤثر على نمو بقية أعضاء جسمه، ويؤثر بشكل سلبي على أداء الجسم لوظائفه بشكل سليم .

لذا هناك 8 نصائح يجب اتباعها للوقاية من الأنيميا أثناء الحمل، منها:

1- تناول المكملات الغذائية المختلفة، أبرزها حمض الفوليك وفيتامين ب.

2- على السيدة الحامل تناول 30 مليجرام من الحديد يوميا ما يعادل ثلاث مرات يوميا.

3- تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض.

4- تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل البروكلي والسبانخ.

5- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” لقائمة طعامك فهي تساعد الجسم في امتصاص الحديد، ويكون كوب من عصائر الحمضيات مثالي لذلك مثل البرتقال، الفراولة، الكيوي، الطماطم.

6- قصب السكر والعسل الأسود من العوامل المساعدة على حل مشكلة الأنيميا.

7- الحرص على تناول وجبات من البقوليات وتحديدا العدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا وكذلك فول الصويا، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة مثل القمح كالبليلة والشوفان.

8- ممارسة الرياضة الخفيفة، مثل المشي والسباحة تحسن من استجابة الجسم للعلاج، كما تساعد على تحسين الدورة الدموية بجميع أجزاء الجسم، وتساعد الحامل على التغلب على أعراض الأنيميا.