الكشف عن عواقب ارتفاع أسعار النفط لـ 100 دولار

عادل الحربي(صدى):

تجاوز سعر خام برنت مستوى 84 دولارا للبرميل، وسط مخاوف بشأن المعروض مع قرب العقوبات على إيران، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” النفط يتجاوز 85 دولارا للبرميل.. أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 ” .

وفي ذات السياق، تنتشر توقعات اقتصادية حاليًا بإمكان ارتفاع أسعار النفط الحالية إلى مستوى 100 دولار، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على الدول المصدرة، لكنه يعني أيضا أن الدول المستهلكة ستكون المتضرر الأكبر، إذ ستزيد نسبة التضخم وينخفض الطلب.

وعن عواقب ارتفاع سعر النفط لـ 100 دولار، فإنها ستشمل الإضرار بدخل الأسر والإنفاق الاستهلاكي خصوصًا في أوروبا، وتبديل مصادر الطاقة إلى أخرى غير النفط، بالإضافة لنقص الإمدادات بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

فيما تُعد ” المملكة العربية السعودية وروسيا ونيجيريا وكولومبيا ” أبرز الفائزين ” .

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