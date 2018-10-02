بعد لحاقه بيوفنتوس.. أندية تنافست لكسب خدمات رونالدو

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف، أن هناك 3 أندية كانت تتصارع فيما بينها للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي إيه سي ميلان الإيطالي، وباريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه اختار الانضمام إلى يوفنتوس، وذلك مقابل 99 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن رونالدو رفض صفقة من ريال مدريد تقدر بحوالي 26.7 مليون جنيه سنوي، وهو أقل بكثير مما يحصل عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ناديه برشلونة، فيما كان نادي ميلان الإيطالي أول فريق تقدم بعرض لرونالدو الذي لم يكن مهتمًا بالعرض، لأن الفريق الإيطالي لم يكن من فرق النخبة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

وفي السياق نفسه، أوضحت أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات مع مدريد من أجل إعادة رونالدو إلى مانشستر، غير أن عرضهم كان أقل من عرض باريس سان جرمان الفرنسي، الذي حاول تأجيل الصفقة حتى نهاية فترة الانتقالات الأوروبية ليتجنب محاولة قيام ريال مدريد الحصول على خدمات نيمار أو مبابي كجزء من الصفقة، بينما رونالدو اعتبر هذه الصفقة خطيرة ورفضها مفضلًا البقاء مع ريال مدريد إلى أن انتقل للسيدة العجوز.