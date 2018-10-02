قريبا.. ” كاكا ” المعتزل يفاجئ جمهوره في ملاعب مونزا

نواف السالم(صدى):

يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي السابق ، الملياردير سيلفيو بيرلسكوني، والذى إشترى نادى مونزا مؤخرًا إعادة اللاعب البرازيلى المعتزل ” كاكا ” في مفاجأة منه لجمهوره الغائب عنه منذ سنوات وكخطوة لرفع الروح المعنوية لفريق مونزا .

ووفقا لصحيفة ” آس ” الإسبانية اشترى رئيس الوزراء الإيطالي السابق نادي مونزا أحد أندية الدرجة الثالثة الإيطالية، وقام بتعيين أدريانو جالياني المساعد له لفترة طويلة في ميلان مديراتنفيذيا للنادي الجديد.

يشار إلى أن ” كاكا ” كان يلعب مع فريق ميلان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني ثم عاد لميلان مجددا وبعدها انتقل إلى الدوري الأميركي، حيث اختتم مسيرته الكروية الحافلة كلاعب.