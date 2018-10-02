وزير التعليم يوضح موقف رواتب المعلمين من التأمينات

الرياض(صدى):

أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال ملتقى الإشراف التربوي 19 في ضوء رؤية 2030، أنه سيتم إلقاء الضوء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بشكل موسع بعد صدورها، وستكون عاملًا إيجابيًا في تطوير التعليم وتحفيز المعلمين لدفعهم للمزيد من العطاء.

وأشار ” العيسى ” إلى أن لائحة الوظائف التعليمية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وستغطي سلم رواتب المعلمين الجديد، ومن المنتظر أن تقر قريبًا؛ حيث ستحدد عناصر كثيرة بما يتعلق بدور المعلم والمستويات المتوقعة منه في النظام التعليمي.

وشدد وزير التعليم على أن رواتب المعلمين في المدارس سيستمر صرفها عن طريق الدولة ولن تنتقل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن الدولة مسؤولة عن توفير التعليم بالمجان للطلاب.