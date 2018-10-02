جوزيف رانك رئيسا تنفيذيا لـلوكهيد مارتن السعودية

محمد السعران(صدى):

أعلنت ” لوكهيد مارتن “، الشركة الأمريكية الرائدة عالمياً في قطاع الأمن والطيران والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز “LMT”، اليوم تعيين العميد المتقاعد جوزيف (جو) رانك بمنصب الرئيس التنفيذي لـ “لوكهيد مارتن السعودية”؛ حيث سيقود أعمال الشركة المتنامية، والأعمال لبناء وتنمية علاقاتها مع الشركاء الرئيسيين، ودعم الأعمال الاستراتيجية في المملكة. ويتولى رانك المنصب خلفاً لآلان شينودا الذي سيعود لمقر “لوكهيد مارتن” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد (ريك) إدواردز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن إنترناشيونال: “يضيف انضمام جوزيف رانك ثروة من المعرفة والخبرة الإقليمية إلى منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للشركة في الرياض، وسيكون مصدراً قيّماً لعملياتنا نواصل من خلاله بناء شراكات جديدة تعزز حضورنا في المملكة. ونحن واثقون بأن الشركة تحت قيادته ستعمل على الارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية إلى مستويات أعلى دعماً لرؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي”.

كما وجه إدواردز الشكر إلى آلان شينودا على مساهماته البارزة، وقيادته للشركة خلال السنوات السبع التي قضاها في المملكة، والتي عززت مكانة “لوكهيد مارتن” كشريك موثوق للمملكة في مجالات الدفاع والأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن رانك قد أتم 31 عاماً من الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي، كان آخرها في مكتب وزير الدفاع، حيث تولى منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع والمدير الرئيسي لسياسات الشرق الأوسط. كما خدم في المنطقة لمدة عشر سنوات شغل خلالها مناصب عدة، شملت ملحق أول لشؤون الدفاع في دولة الإمارات (2015-2017)، والأردن (2011-2014)، ولبنان (2010-2011)، واليمن (2004-2006)، كما يتحدث رانك اللغة العربية ويحمل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة فرجينيا.

السيد/ رانك متزوج ولديه ولدان بالغان وسوف ترافقه زوجته الى المملكة العربية السعودية.

لمحة عن لوكهيد مارتن ،

باشرت شركة لوكهيد مارتن نشاطها في المملكة العربية السعودية من خلال تسليم أول طائرة من طراز C-130 Hercules في عام 1965. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة محفظة حلولها الأمنية في المملكة لتشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والأنظمة البحرية والمدنية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والخبرة التعليمية للشركاء المحليين في القطاع.

يقع مقر لوكهيد مارتن في بيثيسدا بولاية ميريلاند، وهي شركة عالمية للأمن والفضاء ويعمل لديها ما يقرب من 100 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتنشط بشكل رئيسي في مجالات البحث والتصميم والتطوير والتصنيع والتكامل والحفاظ على أنظمة التكنولوجيا

المتقدمة والمنتجات والخدمات. وقد حصلت الشركة هذا العام على ثلاثٍ من جوائز “إديسون” عن الابتكارات الرائدة في مجال التحكم الذاتي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والطاقة الموجهة.