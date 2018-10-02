” مجلس الضمان ” يؤكد على شمول العامل بالتأمين الطبي

الرياض(صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الوثيقة الموحدة لصاحب العمل تسمح بتسجيل جميع موظفيه في وثيقة واحدة والتغيير من شركة تأمين إلى أخرى حسب الحاجة؛ حيث ينبغي على المستفيد الإفصاح عن الحمل والإصابة بالأمراض المزمنة؛ حتى يسهل الحصول على العلاج اللازم. ولا تغطي الوثيقة أدوية ووسائل العلاج بالطب البديل.

وشدد المجلس على ضرورة شمول العامل، خلال فترة التجربة لمدة 3 شهور بالتأمين الطبي، لافتًا إلى أن صاحب العمل ملزم بالتأمين الطبي على العامل وزوجاته وأبنائه البنات غير المتزوجات، بينما في حال كان المريض مُؤَمَّنًا عليه فإن حد الإقامة والإعاشة اليومي للمرافق في غرفة مشتركة 150 ريالًا.

وفي سياق متصل، قال مجلس الضمان أن من المنافع الأساسية التي تشملها وثيقة الضمان الصحي التطعيمات الأساسية لحديثي الولادة، وكذلك عمليات السمنة المفرطة وفق ضوابط محددة، كما أن الوثيقة تهدف إلى الحد من الأمراض المزمنة المتعلقة بالسمنة والضغط والسكر والقلب.