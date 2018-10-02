الشائعات تلاحقهما.. ” هيفاء وهبي ” ترد على جمهورها قريبا
أثار الظهور المتكرر للفنانة هيفاء وهبي بصحبة مدير أعمالها محمد الوزيرى الشائعات في الوسط الفني حول زواج النجمة هيفاء بمدير أعمالها خاصة ًمع إستمرار وجودهما معاً الأمر الذى دفع ” الوزيرى ” لنفي هذة الشائعات مؤكداً أن وجوده مع الفنانة لدواعي العمل فقط .
ومن المتوقع أن تنفي الفنانة قريباً في تصريح خاص بها شائعة زواجها من الوزيرى لترد على جمهورها .
جدير بالذكر أن هيفا ومحمد الوزيري يعملان معاً منذ عام 2016 و شاركها في مسلسل ” لعنة كارما ” هذا الموسم في رمضان ومسلسل ” الحرباية ” .
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