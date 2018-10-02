الشائعات تلاحقهما.. ” هيفاء وهبي ” ترد على جمهورها قريبا

أماني الغامدي(صدى):

أثار الظهور المتكرر للفنانة هيفاء وهبي بصحبة مدير أعمالها محمد الوزيرى الشائعات في الوسط الفني حول زواج النجمة هيفاء بمدير أعمالها خاصة ًمع إستمرار وجودهما معاً الأمر الذى دفع ” الوزيرى ” لنفي هذة الشائعات مؤكداً أن وجوده مع الفنانة لدواعي العمل فقط .

ومن المتوقع أن تنفي الفنانة قريباً في تصريح خاص بها شائعة زواجها من الوزيرى لترد على جمهورها .

جدير بالذكر أن هيفا ومحمد الوزيري يعملان معاً منذ عام 2016 و شاركها في مسلسل ” لعنة كارما ” هذا الموسم في رمضان ومسلسل ” الحرباية ” .