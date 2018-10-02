الكشف عن عدد السعرات الحرارية التي يحتويها صحن الحمص بالطحينة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أصبح الكثير منا في الأونة الأخيرة مشغول فكره طوال الوقت بعدد السعرات الحرارية التي تحتويها معظم الأكلات والمشروبات والفاكهة والخضروات، ومن ضمن هؤلاء الذين يتبعون أنظمة رجيم خاصة من أجل الوصول إلى أوزان مثالية.

ويعتبر الحمص من بين الوجبات الخفيفة الممتازة، لأنّه يحتوي على المغذيات كافة التي يحتاج إليها الجسم، ناهيك عن أنّه يشعرك بالشبع لفترة طويلة، حيث يعد صحن الحمص بالطحينة مصدراً رائعاً للبروتين والألياف والدهون الصحية.

وحول الدهون التي يحتوي عليها صحن الحمص، فمصدرها السمسم وزيت الزيتون، وتعد هذه الدهون من النوعية المفيدة لصحة القلب، كما أن ثلث كوب من الحمص يوفر 140 سعرة حرارية فقط، ويتميز بأنّه خالٍ من الدهون والسكر والنشويات المكررة.

كما أن ثلث كوب من الحمص يحتوي على 16 غراماً من الكربوهيدرات وعلى 4 غرامات من الألياف الغذائية.