شارل أزنافور يفارق الحياة عن عمر يناهز 94 عاما

أماني الغامدي(صدى):

فارق أمس الاثنين، الفنان الفرنسي ذو الأصول الأرمانية شارل أزنافور الحياة عن عمر يناهز 94 عامًا.

حيث عُرف ” أزنافور ” بأسطورة الفن الفرنسي، وذلك بسبب أغانيه التي اشُتهرت في جميع أنحاء العالم، على غرار خذني ” “Emmenez-moi ورأيت نفسي ” ” Je Me Voyais أو لا بوهيم.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الفرنسي باع أكثر من 100 مليون شريط حول العالم، وشارك بـ 60 فيلمًا، كما يتربع على أكبر سلسلة متنوعة من الأغاني في القرن العشرين وحصل على جائزة هذه السلسلة في العام 1988 من قبل قناة CNN الأمريكية والتايمز.

يُذكر أن شارل أزنافور تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أطفال.