الفالح: قادرون على سد أى عجز في سوق النفط

عادل الحربي (صدى):

أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلتزام المملكة بتعزيز إستقرار سوق النفط و تحقيق التوازن الإيجابي بين المنتجين والمستهلكين وتوفير أى عجز قد ينشأ في المعروض للمحافظة على حصتها المعهودة عالمياً .

و تابع نياية عنه المستشار لشؤون الشركات في الوزارة عبدالرحمن عبدالكريم، خلال مؤتمر الطاقة العربي الـ 11 الذي انطلقت أعماله أمس (الإثنين)، بمدينة (مراكش) المغربية أن الفرصة لا زالت أمام الدول العربية للتعاون لدعم إستقرار السوق عالمياً وتطوير مجالاته بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يخص تنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءة توليد الكهرباء .