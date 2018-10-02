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بالصور.. مظهر بوراك أوزيجيفيت الجديد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بالصور.. مظهر بوراك أوزيجيفيت الجديد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أماني الغامدي(صدى):

أشعل الممثل التركي الشهير بوراك أوزيجيفيت وسائل التواصل الاجتماعي، بمظهره الجديد؛ وسط تكهنات باستعداده للمشاركة في المسلسل التلفزيوني القادم حول العثمانيين.

وقام ” بوراك ” بنشر صوره عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” ، حيث ظهر بشعر طويل وشارب، ليدعم مظهره صحة الشائعات التي تم تدولها عن اشتراكه بمسلسل جديد.

وأُثيرت بعض الشائعات حول استعداد ” أوزيجيفيت ” للعب دور عثمان غازي، مؤسس الدولة العثمانية في المسلسل الجديد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1069 ] نشر منذ 2 ساعتين

مين الكابتن؟
عمري ما تفرجت على مسلسل تركي ولا عمري راح اتفرج عليها.

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