بالصور.. مظهر بوراك أوزيجيفيت الجديد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أماني الغامدي(صدى):

أشعل الممثل التركي الشهير بوراك أوزيجيفيت وسائل التواصل الاجتماعي، بمظهره الجديد؛ وسط تكهنات باستعداده للمشاركة في المسلسل التلفزيوني القادم حول العثمانيين.

وقام ” بوراك ” بنشر صوره عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” ، حيث ظهر بشعر طويل وشارب، ليدعم مظهره صحة الشائعات التي تم تدولها عن اشتراكه بمسلسل جديد.

وأُثيرت بعض الشائعات حول استعداد ” أوزيجيفيت ” للعب دور عثمان غازي، مؤسس الدولة العثمانية في المسلسل الجديد.