” ساما ” تكثف حملاتها التوعوية ضد نشاط الفوركس والعملات الورقية

عادل الحربي(صدى):

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” بتجديد تحذيراتها لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة من الانسياق وراء نشاط ” الفوركس ” والعملات الرقمية التي يتم استخدامها في النصب والاحتيال من الشركات الوهمية.

وفي هذا السياق، قامت ” ساما ” بتكثيف حملتها التوعوية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي 2018، وذلك بعد توجيهات عليا بتشكيل لجنة دائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية ” الفوركس ” غير المرخص.

وعن ذلك، أوضح الدكتور عبدالله المغلوث، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد السعودي، أن ما تقوم به مؤسسة النقد ليس كافيًا، فينبغي تنشيط دور غرف التجارة والصناعة والمؤسسات المالية لتوعية عملائهم.

وأضاف” المغلوث ” : ” كل من تغريه مثل هذه الأساليب يعتبر من جيل الشباب، عبر المضاربة في المواقع الإلكترونية، وهؤلاء ضحايا لوسائل النصب المختلفة؛ لذا ينبغي التوعية بالأساليب غير التقليدية وأدوات جديدة، وذلك لوجود ضحايا . ”

وسجلت ” ساما ” آخر تحذيراتها من هذه المخاطر ببلوغها 66 تحذيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 840 يومًا، بما يعادل تحذيرًا واحدا كل 12 يومًا.