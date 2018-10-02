المحكمة ترفض دعوى سيدة ضربها زوجها بالعقال
رفضت محكمة جدة دعوى سيدة ضد زوجها اتهمته فيها بضربها بالعقال أمام أحد قصور الأفراح.
وجاء رفض المحكمة كون أن الواقعة قديمة وأن الزوج أرضاها حينها بمبلغ 10 آلاف ريال ومكثت معه لفترة طويلة بعد الحادثة.
ومن جانبه اتهم الزوج إحدى قريباتها بأنها حرّضتها لرفع الدعوى مجدداً،على أمل أن تحصل على تعويض مالي.
مغرد[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب اذا هى تتهم وتبى تعويض وتفقر زوجها وتشتكى ويش تبى فيها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4376 ] نشر منذ 16 دقيقة
وليه تكفخها من الأساس وعقال وحركات
سلامات انت جاي معركة؟؟
هيك هيك المرجلة ع النسوان يا وجه الفلس
يا زواج ياإمساك بمعروف يا تسريح بإحسان
هكذا هم الرجال الأحرار اهل القيم والمبادئ السامية
محامي خلع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه
حق مشروع وليه طلب الطلاق
بس في نقطة مهمة في الشرع الزوجة من حققها الطلاق اذا خشيت على نفسها او لم تعيد تطيق الرجال