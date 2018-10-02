المحكمة ترفض دعوى سيدة ضربها زوجها بالعقال

نايف السالم(صدى):

رفضت محكمة جدة دعوى سيدة ضد زوجها اتهمته فيها بضربها بالعقال أمام أحد قصور الأفراح.

وجاء رفض المحكمة كون أن الواقعة قديمة وأن الزوج أرضاها حينها بمبلغ 10 آلاف ريال ومكثت معه لفترة طويلة بعد الحادثة.

ومن جانبه اتهم الزوج إحدى قريباتها بأنها حرّضتها لرفع الدعوى مجدداً،على أمل أن تحصل على تعويض مالي.