بالصورة.. رجل يلجأ لحيلة غريبة خوفًا من أن تنكشف خيانته لزوجته

لندن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، تفاجأ مُصلح هواتف بوجود مبلغ 100 دولار، ومعها رسالة، داخل إحدى الهواتف التي يقوم بصيانتها.

وكان محتوى الرسالة : ” لو سمحت قل لزوجتي ان الهاتف غير قابل للإصلاح لأنها تريد مراجعة سجل المكالمات .. الـ100 دولار لأجلك شكراً ” .

وعلى ما يبدو أن الزوج لم يجد سوى هذه الحيلة الغريبة للتعتيم على فعلته.