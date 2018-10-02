بالصورة.. رجل يلجأ لحيلة غريبة خوفًا من أن تنكشف خيانته لزوجته
في واقعة غريبة من نوعها، تفاجأ مُصلح هواتف بوجود مبلغ 100 دولار، ومعها رسالة، داخل إحدى الهواتف التي يقوم بصيانتها.
وكان محتوى الرسالة : ” لو سمحت قل لزوجتي ان الهاتف غير قابل للإصلاح لأنها تريد مراجعة سجل المكالمات .. الـ100 دولار لأجلك شكراً ” .
وعلى ما يبدو أن الزوج لم يجد سوى هذه الحيلة الغريبة للتعتيم على فعلته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55104 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههههههههههههههههه ,,
,, الحهاز مايتصلح .. اخوك في زنقه ههههههههههههه ,,