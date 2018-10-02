أميرة الطويل تتعرض للسرقة بفندق الريتز
تعرضت أميرة الطويل طليقة الأمير الوليد بن طلال والزوجة الحالية للملياردير الإماراتي خليفة المهيري، لحادث سرقة بفندق الريتز خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، فإن أميرة الطويل فقدت مجوهراتها المقدرة بمليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من حفل زفافها على المليادير المهيري، في 9 سبتمبر الماضي.
ولا تزال القضية قيد التحقيق، وتم الإبلاغ عن السرقة بعد ثلاثة أيام من اختفاء المجوهرات من خزنة الغرفة ولم يكن هناك أي علامة على حدوث اقتحام، وفقًا للشرطة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20060 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو مشكله فلوسها واجد والزوج الجديد ملياردير بيعوضها عن المجوهرات المسروقه