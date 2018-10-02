أميرة الطويل تتعرض للسرقة بفندق الريتز

لندن(صدى):

تعرضت أميرة الطويل طليقة الأمير الوليد بن طلال والزوجة الحالية للملياردير الإماراتي خليفة المهيري، لحادث سرقة بفندق الريتز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، فإن أميرة الطويل فقدت مجوهراتها المقدرة بمليون دولار، وذلك بعد أيام قليلة من حفل زفافها على المليادير المهيري، في 9 سبتمبر الماضي.

ولا تزال القضية قيد التحقيق، وتم الإبلاغ عن السرقة بعد ثلاثة أيام من اختفاء المجوهرات من خزنة الغرفة ولم يكن هناك أي علامة على حدوث اقتحام، وفقًا للشرطة.