واصفًا تميم بـ ” معدوم الكاريزما ” بن سحيم: أزمتكم حلها في الرياض

طلال الضوي(صدى):

سخر المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، من زيارة أمير قطر المدلل تميم بن حمد لأمريكا الجنوبية، معتبرها محاولة فاشلة لخروجه من العزلة وإيهام الشعب القطري بوجوده.

وقال بن سحيم في تغريدة له اليوم الثلاثاء، ” بعد أن لف العالم شرقه وغربه، هاهو يتجه إلى أمريكا الجنوبية، ليس بحثاً عن حل أزمته المستعصية، وإنما لايهام شعبنا المغلوب على أمره أنه موجود ” .

ووصف المعارض القطري، تميم بن حمد في أربعة كلمات قائلا : ” سياسة فاشلة، دبلوماسية كارثية ،تحركات مكشوفة، وكاريزما معدومة، هذا هو تميم باختصار ” .

وتابع : ” مالم تنفعك فيه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، لن تجد نفعاً من بيرو ولا الأكوادور ولا بارغواي ” .

وأضاف : ” أزمتكم أنتم سببها، وفي الرياض تجدون حلها، وكل دول العالم لن تنفعكم زيارتها ” .