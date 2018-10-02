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بالفيديو.. والد غريق مسبح مدرسة جدة يبكي على الهواء

بالفيديو.. والد غريق مسبح مدرسة جدة يبكي على الهواء
نايف السالم(صدى):

لم يتمالك والد الطفل محمد الحربي الذي غرق في مسبح مدرسته بجدة، نفسه، وأجهش في البكاء على الهواء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الراصد ” .

وشدد والد الطفل على أنه لن يتنازل عن حقه ، متسائلا : ” كيف يتركون طفلًا صغيرًا في الثامنة من عمره وحيدًا ودون مراقبة؟ هؤلاء أطفال لا يدركون شيء ولن أتنازل ” .

وأضاف : ” أنا ولدي راح، لكن هؤلاء أطفال لن يفهمون شيء، أين المراقب، وتوفي من قبل طفل في الباص ” ، متسائلا ” إلى متى الإهمال ؟ ” .

وعن قرار إخلاء سبيل مدرب السباحة بعد الاستماع لأقواله، قال : ” إن القضية في النيابة والتحقيق جارٍ ” ، مشددا على أن الأطفال بالمدارس أمانة، يجب رعايتهم.

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https://twitter.com/alraasd/status/1046814063240650752

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 20046 ] نشر منذ 34 دقيقة

نسأل الله ان يلهم اهله الصبر والسلوان

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