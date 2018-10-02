كاتب يصف رواتب المعلمين بـ ” المسيئة “
استنكر المستشار والكاتب الصحفي بسام فتيني، ضعف رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، واصفًا إياها بـ ” المسيئة ” وغير المرضية.
وطالب فتيني الجهات المختصة بضرورة رفع رواتب المعلمين والمعلمات مقابل ما تتقاضاه المدارس من مبالغ طائلة على الطلاب والطالبات الدارسين.
وأوضح أن بعض المدارس الأهلية تستحصل رسومًا عالية، ومع ذلك تبخل على كوادرها وهم عصب وعمود فقري العملية التعليمية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20046 ] نشر منذ 32 دقيقة
طيب كم يتقاضى المعلم شهريا في المدارس الاهليه ؟
الواقع[ عدد التعليقات: 6510 ] نشر منذ 22 دقيقة
وكذلك الإداريين المسؤلين عن شؤون الطلاب والمعلمين ضروفهم صعبة جدا سواء من الرواتب القليلة التي ليس لها سلم وضيفي أو مراتب أو من ناحية الإجازات رغم انهم مركز الدائرة التعليمية الذين لايلقئ لهم بال أو مجرد اهتمام بسيط