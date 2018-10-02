كاتب يصف رواتب المعلمين بـ ” المسيئة “

حمود العنزي (صدى):

استنكر المستشار والكاتب الصحفي بسام فتيني، ضعف رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، واصفًا إياها بـ ” المسيئة ” وغير المرضية.

وطالب فتيني الجهات المختصة بضرورة رفع رواتب المعلمين والمعلمات مقابل ما تتقاضاه المدارس من مبالغ طائلة على الطلاب والطالبات الدارسين.

وأوضح أن بعض المدارس الأهلية تستحصل رسومًا عالية، ومع ذلك تبخل على كوادرها وهم عصب وعمود فقري العملية التعليمية.