بالفيديو.. مسؤول إيراني: الحرس الثوري حاول تفجير الحرم المكي عام 1986

طهران(صدى):

فضح نجل النائب الأسبق للمرشد الايراني على الخميني، الملا أحمد منتظري، تورط الحرس الثوري ومسؤوليته عن وضع متفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيين عام 1986م.

ويأتي ذلك الاعتراف بعد مرور 32 عاماً من الواقعة التي أحبطتها أجهزة الأمن بالمملكة.

وتأتي تصريحات الملا منتظري، بعد التصريحات التي أطلقها حسين دهباشي، منتج الأفلام والمخرج الإيراني المقرب من دوائر صنع القرار في طهران، حول تورط ” مهدي هاشمي رافسنجاني ” ، نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، والذي تربطه علاقة بالحرس الثوري الايراني، في عملية شحن المواد المتفجرة في حقائب الحجاج عام 1986، باعتباره المسؤول عن الحركات التحررية للحرس الثوري.

وكان رجال الأمن في المملكة قد نجحوا في احباط محاولة لاستهداف شعائر الحج عام 1986 بضبطهم شحنة من المواد المتفجرة في حقائب الحجاج الإيرانين المتجهين الى الاراضي المقدسة بمكة المكرمة.