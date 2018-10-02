بالفيديو.. ملكة الجمال المهددة بالقتل: لن أعود للعراق إلا إذا استعاد القانون هيبته

أماني الغامدي(صدى):

عقب كشفها عن تلقيها تهديدات بالقتل، أكدت ملكة جمال العراق السابقة والمذيعة بقناة ” دجلة ” شيماء قاسم، أن المشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها أصبحوا يتعرضون مؤخرًا لعمليات تصفية جسدية.

وأوضحت قاسم خلال برنامج ” تفاعلكم ” أنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل جيوش إلكترونية منظمة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها تلقت رسائل تهديد لها على رقم مدير أعمالها بأنها ستكون الشخصية المستهدفة المرة القادمة بعد مقتل الموديل العراقية تارة فارس.

ولفتت إلى أن تأخر نتائج التحقيقات أحد الأسباب الرئيسة في زيادة عمليات استهداف المشاهير، وأن الشرطة وعدت بإعلان نتائج الطب الشرعي خلال 10 أيام فقط من مقتل رفيف الياسري ولكن مرّ 55 يومًا حتى الآن دون إعلان أي نتائج.

وأعلنت أنها انتقلت للعيش في عمان بالأردن ، وأنها لن تعود للعراق الا إذا استعاد القانون هيبته في الدولة وأن يتاح للمواطنين أبسط حقوقهم وهي ممارسة حياتهم اليومية دون خوف.

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