لعدم توافر الحراس.. طالبات مدارس شقراء يقفن في الشارع

علي القحطاني (صدى):

أعرب عدد من أولياء الأمور بشقراء عن استياءهم من عدم وجود حراس لمدارس بناتهم، وعدم انضباطهم في الدوام، وهو مايترتب عليه ظهور طالبات عدد من المدارس التابعة لتعليم شقراء يقفن في الشارع.

وأكد أولياء الأمور أن ذلك يشكل خطرًا على منسوبات المدارس من معلمات وطالبات، ولاسيما في الأحياء التي يوجد فيها وافدون يعملون في الإنشاء والتعمير.

وأشاروا إلى أنهم يواجهون صعوبة في النداء على بناتهم عند الخروج من المدرسة، وأن الطالبات يقفن في الشارع عند بوابات المدارس وقت الخروج، وينتظرن حضورهم.