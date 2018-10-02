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بالفيديو.. الضمان الصحي: تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج مثنى وثلاث ورباع

بالفيديو.. الضمان الصحي: تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج مثنى وثلاث ورباع
عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، اليوم الإثنين، أن تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج، مثنى وثلاث ورباع.

وقال المعارك: خلال مشاركته في برنامج ” تم ” الذي يعرض على القناة السعودية، : دورنا في التأكد أن صاحب العمل يقوم بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين وأفراد أسرهم، ونقصد الأبناء والزوجة أو الزوجات.

وأضاف : لمعدِّد الزوجات الحق في شمول جميع زوجاته مهما كان عددهن بتأمين واحد للمؤمِّن المستفيد.


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