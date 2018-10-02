بالفيديو.. الضمان الصحي: تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج مثنى وثلاث ورباع

بالفيديو.. الضمان الصحي: تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج مثنى وثلاث ورباع
أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، اليوم الإثنين، أن تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج، مثنى وثلاث ورباع.
وقال المعارك: خلال مشاركته في برنامج ” تم ” الذي يعرض على القناة السعودية، : دورنا في التأكد أن صاحب العمل يقوم بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين وأفراد أسرهم، ونقصد الأبناء والزوجة أو الزوجات.
وأضاف : لمعدِّد الزوجات الحق في شمول جميع زوجاته مهما كان عددهن بتأمين واحد للمؤمِّن المستفيد.
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