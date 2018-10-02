بالفيديو.. الضمان الصحي: تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج مثنى وثلاث ورباع

عادل الحربي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، اليوم الإثنين، أن تأمين زوجات المعدِّدين يتبع تأمين الزوج، مثنى وثلاث ورباع.

وقال المعارك: خلال مشاركته في برنامج ” تم ” الذي يعرض على القناة السعودية، : دورنا في التأكد أن صاحب العمل يقوم بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين وأفراد أسرهم، ونقصد الأبناء والزوجة أو الزوجات.

وأضاف : لمعدِّد الزوجات الحق في شمول جميع زوجاته مهما كان عددهن بتأمين واحد للمؤمِّن المستفيد.