بالصور.. سيدات يمارسن ” اليوغا ” ويسعين لنشرها بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عدد من الصور لمجموعة من السعوديات، أوضحن التزامهن في حضور حصص ” اليوغا ” بمكان خُصص لذلك في مدينة جدة، وشهدت تلك الرياضة نقاشات حولها في المملكة، خاصة بعد أن أدرجتها وزارة التجارة كنشاط رياضي العام الماضي.

وتعد ” اليوغا ” رياضة هندية تقليدية، وكان يدور حولها جدال فيما يتعلق بعلاقتها بالتقاليد الهندوسية، لكن يمارسها كثير من الأشخاص يوميًا حول العالم، وسعت سعوديات لنشر ثقافة اليوغا في المملكة رغم الانتقادات التي وُجهت إليها.

وتأسست ” مؤسسة اليوغا العربية ” بواسطة سعوديات، واعتمدت مئات المدرّبين في المملكة، حيث إن الرياضة غير ممنوعة رسميًا، لذا تجتمع الفتيات للتدريب، ويمارسن أوضاعها التي تشبه إلى حد كبير الحركات الرياضية العادية.

وذهبت بعض المشاركات في حصص اليوغا إلى الهند للمشاركة في دورات هناك، وتقول إحداهن إن اليوغا ساعدتها في التغلب على متلازمة الألم العضلي الليفي، وهو مرض مزمن يتسبب بأوجاع عدة في الجسم.

يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة، وفقا لـ”الرياض بوست”، أدرجت اليوغا تحت عنوان “الأنشطة الرياضية”، والتي تسمح لأي مواطن بالحصول على ترخيص ممارسة أو نشر الرياضة، بعد الحصول على ترخيص رسمي.