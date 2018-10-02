تعرّف على عقوبة العبث في عدادات الكهرباء

علي القحطاني(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن عقوبة العبث في عدادات الكهرباء، وذلك بعد اكتشاف حالة عبث بأحد العدادات.

وعلَّقت الشركة، إعلانًا على واجهة إحدى العدادات المخالفة في أحد المناطق توضح فيه أن الغرامة النظامية لهذا العبث تصل إلى 100 ألف ريال.

وذكرت في الإعلان : ” تأسف الشركة السعودية للكهرباء لاكتشافها حالة عبث بالعداد وملحقاته، وتشعركم بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة مقابل الاستهلاك المفقود، إضافة للغرامة النظامية التي قد تصل إلى 100 ألف ريال ” .