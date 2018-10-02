تعرّف على أجمل 10 عملات ورقية في العالم

أميره خالد(صدى):

تعتبر العملات الورقية بمثابة سفير للدولة التي تتعامل بها؛ لذلك تهتم الشعوب بالصورة التي تظهر بها وكيفية نقل تاريخها بشكل أو بآخر إلى الشعوب الأخري.

في هذا الإطار، يتم طباعة صور رموز وطنية أو أحداق تاريخية أو حتى كائنات بيئية على تلك العملات، فأصبح هناك منافسة في العملات الأجمل على الإطلاق.

ورصدت ” صدى ” أكثر 10 عملات تتسم بالجمال في العالم، وتوضحها من خلال السطور الآتية:

1- 50 فرنكًا سويسريًا: حصلت هذه الورقة على جائزة الأجمل من قبل جمعية العملات الورقية الدولية عام 2016، وقد تم تصميمها من قبل مانويلا فرودر.

2- 10 جنيهات إسترلينية: صمم الورقة النقدية الفنان جيمس أندروز، وهي تحمل رسمة للمؤلفة الشهيرة جين أوستن، التي وُلدت في ستيفنتون هامبشير.

3- دولاران – برمودا: وحصلت هذه العملة على جائزة أجمل ورقة نقدية عام 2010 من جمعية العملات الورقية.

4- 50 دولارًا – ترينيداد وتوباغو: حصلت على جائزة دولية عام 2014 متفوقة على 100 عملة ورقية أخرى.

5- 50 ألف شلن أوغندي: من أجمل العملات الورقية على الإطلاق.

6- 1000 كرونر – جزر فارو بالدنمارك: وتتخذ الطيور فكرة أساسية لها.

7- 50 جنيها اسكتلندياً: عملة ورقية مستمدة من لوحة رسمت عام 1822، و بها صورة بورترية للسير والتر سكون، الروائي والشاعر والمبتكر الاسكتلندي.

8- 20 تالا – جزر ساموا: فازت بجائزة أفضل عملة ورقية عام 2008.

9- 20 دولارًا كنديًا: فازت بجائزة عام 2004، وتظهر الملكة إليزابيث الثانية على أحد وجهيها.

10- 1000 فرانك قمري: وحصلت هذه العملة على جائزة الأجمل عام 2008، وتظهر على أحد وجهي الورقة رسمة لسمكة ” سيلاكانث ” ، الموجودة في مياه جزر القمر.