تعليم مكة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للشطرنج يطلق مبادرة رياضية ذكائية لأول مرّة في مجال التربية البدنية والصحية

محمد السعران(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات بالشراكة مع الاتحاد السعودي للشطرنج مبادرة لأول مرّة في مجال التربية البدنية والصحية لمدارس المرحلة الثانوية للبنات بمكة المكرمة ، حيث تم دعم هذه المبادرة من الاتحاد السعودي للشطرنج بأكثر من ٥٠ قطعة شطرنج و ٩٠ ساعة للشطرنج تم تقديمها كهدايا للمتدربات، تحت إشراف عضوة مجلس الإدارة الأميرة لمى السديري وعضو لجنة المسابقات الأستاذ عادل العصيمي والمدربة الدولية الأستاذة هالة حسن هاشم.

هذا وقد أشار عضو لجنة المسابقات الأستاذ عادل العصيمي بأنه تم توقيع عقد شراكة مجتمعية مع مدير إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والاتحاد السعودي للشطرنج، كما تم بعد ذلك تزويد إدارة نشاط الطالبات بمعدات اللعبة من رقع وقطع للشطرنج وعمل دورة من قبل محكمة من الاتحاد السعودي للشطرنج لتدريب ١٦ رائدة نشاط في إدارة التعليم في مكة ، كذلك تم عمل دورة تحكيم وتنظيم معتمدة من الاتحاد السعودي للشطرنج في مدينة جدة بحضور محكمات دوليات.

فيما سيتم عمل بطولة خاصة لطالبات المدارس الثانوية بمكة، حيث تم اختيار ١٠ رائدات نشاط مدربات لتدريب الطالبات في ١٠ مدارس للمرحلة الثانوية ومن ثم اختيار الطالبات الفائزات.

ومن جانبها شكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة بنت محمد القليطي جميع القائمين والقائمات على هذه المبادرة التي تعتبر رياضة ذهنية ودعت أن تحقق لعبة الشطرنج نتائج إيجابية بين طالبات المرحلة الثانوية ؛ إيقاداً للذكاء وتنشيطاً للذهن.

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة ثمرة تعاون جميل بين الأفكار المقدمة من الاتحاد السعودي للشطرنج لتنفيذها من قبل إدارة نشاط الطالبات مجال الرياضة برئاسة الدكتورة أمل عازب الزهراني والمشرفة خيرية عبدالشكور ، وقد بدأت المرحلة الأولى للتدريب من العام الماضي ، ويتم إكمالها لهذا العام ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.