عبدالرحمن اليحيى مديرا لمستشفى محافظة الرين

محمد السعران(صدى):

اصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري, قراراً إدارياً يقضي بتكليف الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله اليحيى مديراً لمستشفى محافظة الرين العام

, وذلك خلفاً لـ الأستاذ ياسر العطني الذي تم تكليفه مديراً لـ مستشفى محافظة شقراء العام.

ويذكر أن ” اليحيى ” حاصل على الماجستير في ادارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعة ماري وود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب اليحيى عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة التي منحها مدير عام صحة الرياض له، سائل الله أن يوفقه في مهمته الجديدة بما يحقق تطوير الخدمات الصحية ودفع مسيرة العمل الصحي في المحافظة بما يسهم في خدمة المرضى وكسب رضاهم وتكون حافزاً للمزيد من الجهد والعطاء.