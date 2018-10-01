أمير منطقة الرياض يدشن حملة زهرة للتوعية بسرطان الثدي ويكرم الداعمين

سعيد العجل(صدى):

رعي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل تدشين الحملة الثانية عشر لجمعية زهرة للتوعية بسرطان الثدي بعنوان ( لاتهملي أي إشارة ) ، وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء بشمال الرياض والتي تنظمها جمعية زهرة سرطان الثدي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة .

وأكد سمو أمير الرياض في تصريح صحفي على المستوى العالي للجمعية ، معرباً عن فخره بإنجازات المرأة السعودية في تأسيس عمل اجتماعي صحي .

وقدم سموه جزيل شكره للقائمين على الجمعية ، مؤكداً وجوب دعمها من أجهزة حكومية وقطاع خاص في تأدية رسالتها وأهدافها .

وقد بدئ الحفل بالسلام الملكي واستهل بتلاوة من القرآن الكريم ، بعدها ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة جمعية زهرة سرطان الثدي كلمة رحبت في مستهلها بسمو أمير منطقة الرياض والحضور .

وأوضحت سموها أن نطاق الحملة يمتد إلى العديد من مناطق المملكة ، كما يصاحب الحملة فعاليات متنوعة في المراكز التجارية والجامعات والمدارس ،مشيرة إلى أنه خلال الأعوام القادمة سوف تتركز جهود الجمعية بالتوجه للكشف عبر الفحص الجيني لذوي المريضات بهدف التقليل من الإصابة في المراحل المتأخرة ، مبينة أن سر نجاح حملات زهرة التوعوية هي تكاتف جهود جميع القطاعات .

وأشارت سموها إلى أن عمل الجمعية يتركز هذا العام في تشجيع أهالي المتعافيات للفحص الجيني من أجل معرفة اذا كان هناك احتمال إصابتهم وحتي لا يكونوا في شك ، لأنه أحيانا يكون وراثي ، وأحياناً يأتي للبعض عن طريق الوراثة ، ومن أجل ينتبهوا لأنفسهم ، مؤكدة على أهمية الفحص المبكر ، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ علي النهضة التي تحققت في الوطن برؤية 20 30 .

وفي ختام كلمة سموها وجهت الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وإلى الشؤون الصحية ووزارة الشؤون الاجتماعية ، و جميع المشاركين في الحملة ،

وقد اشتمل الحفل علي قصص المصابات ودعم الجمعية لهم ، كما قدم سامر كردي تجربته مع إصابة زوجته بسرطان الثدي وكفاحها ضد المرض ثم وفاتها ، بعدها قدمت سفيرة زهرة سرطان الثدي عواطف الحوشان قصتها مع المرض وانضمامها للجمعية ، تلاها تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تطبيق زهرة الذكي .

بعد ذلك وقعت صاحب السمو الأميرة هيفاء بنت فيصل اتفاقية مع مستشفى المثدست بهيوستن ممثلة برئيسة مكتب خدمات المرضي سمر دجاني حيث تهدف الاتفاقية إلى التعاون في برامج التوعية ، والتدريب والتعليم والأبحاث والاستفادة من الخبرات .

وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجهات المشاركة في الحملة بدروع تذكارية ، فيما قدمت صاحبة السمو الملكي الاميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز درعاً تذكارياً لراعي الحملة سمو أمير منطقة الرياض .

وأشارت المديرة العامة لجمعية زهرة شدا بنت عبدالله الدهش أن الفعاليات هذا العام ستتواصل حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي في 9 مراكز تجارية بالتعاون مع 17جامعه ومعهد تعليمي وأكثر من 31 نادياً ومركزاُ صحياُ وأكثر من 40 مستشفى ومختبر مابين الرياض والخرج والمنطقة الشرقية ، والمنطقة الجنوبية ، والمنطقة الغربية وأكثر من 21 منطقة في المملكة وسيتاح خلالها المجال للسيدات بالكشف والاطمئنان علي صحتهن .