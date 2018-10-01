126 مرشحا ينتقلون للمرحلة النهائية بجائزة ” السائق المثالي ” بالمنطقة بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

انتقل ١٢٦ مرشحا لجائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الرابعة للمرحلة النهائية بعد اجتيازهم لأول اختبار تقني من نوعه بالسلامة المرورية باستخدام برنامج ” قيادتي ” ، والذي تم من خلاله تقييم ٤٣٣ من المرشحين بمواقعهم دون الحاجة لحضورهم من مختلف محافظات المنطقة وذلك حفاظا على سلامتهم ولضمان مشاركة اكبر عدد ممكن، كما انه ستتم في المرحلة النهائية الشهر الحالي إجراء الاختبار العملي للمرشحين للجائزة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية لتحفيز قائدي المركبات على التقيد بأنظمة ومتطلبات المرور وزيادة الوعي بالسلامة المرورية.

وأوضح أمين عام جائزة السائق المثالي عبدالله سعد الراجحي، أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية أن الاختبار التقني فريد من نوعه بمجال السلامة المرورية وتضمن ٥ مراحل متنوعة حيث نجح ١٢٦ مرشحا أمس الأول في الانتقال للمرحلة النهائية بعد تجاوزهم هذا الاختبار باستخدام برنامج ” قيادتي ” الذي تم انشاءه من قبل لجنة السلامة المرورية والحائز على جائزة افضل برنامج الكتروني في السلامة المرورية سنة ٢٠١٤ في دبي، مبينا أن المرشحين تم دخولهم للبرنامج من خلال رابط إلكتروني وصل برساله لهاتفه مع كلمة المرور حيث تم تسجيلهم وعرضت أمامهم دروس قصيرة وأسئلة تمت الإجابه عليها لينتقلوا لمرحلة جديدة حيث فتح المجال للمتسابقين لبدء الاختبار من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء حيث تم الاخذ بالاعتبار انشغال المتسابقين باعمالهم. والجدير بالذكر بان مجرد البدء بالاختبار فالنظام يسمح فقط بساعتيين لانهاء الاختبار وهو وقت كاف حسب الخبراء.

وكشف الراجحي عن ترشح ٤٣٣ متسابقا للمرحلة قبل الأخيرة ضمن ١٦٥١٩ شخصا شاركوا بمنافساتها إضافة إلى مشاركة ١١٣ جهة حكومية بهذه النسخة الرابعة من جائزة السائق المثالي والتي حققت بذلك أرقاما قياسية لم يتم تحقيقها بالسنوات الماضية ، مرجعا هذه النجاحات إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي يحظى به مجال السلامة المرورية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهم الله ، إضافة للجهود الملموسة من جميع محافظي المنطقة وإدارة المرور بالشرقية ووعي الأفراد والتعاون المثمر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة .

وأشار الراجحي إلى أن فعاليات الجائزة جالت ١١ مدينة ومحافظة منذ إطلاقها ، فيما تضمنت فعالياتها ١٨ معرضا توعويا بمختلف الإدارات الحكومية والمجمعات التجارية ومواقع الملتقيات الحيوية ، مؤكدا أن الجائزة جاءت لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز قائدي المركبات على التقيد بأنظمة المرور مع بناء جيل واع يدرك أهمية الإلتزام بمتطلبات السلامة المرورية .