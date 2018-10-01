العقيل: الاتحاد عاجز عن المنافسة وخروجه من كأس زايد لصالح الشباب

نواف السالم(صدى):

قال ” أحمد العقيل ” نائب رئيس نادي الشباب، اليوم الإثنين، إن خروج نادي ” اتحاد جده ” من بطولة كأس زايد للأندية أمر إيجابي للفريق.

جاء ذلك عقب سقوط فريق الاتحاد في فخ التعادل السلبي أمام نادي ” الوصل الإماراتي ” في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب ” زعبيل ” في نادي الوصل، ضمن إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، ليودع الاتحاد البطولة عقب التعادل في لقاء الذهاب 1/1 بجدة.

وقال ” العقيل ” في تصريحاته، أن خروج الاتحاد من كأس زايد للابطال أمر إيجابي للفريق لأنه غير قادر على المنافسة في أكثر من بطولة.

وأضاف ” العقيل ” ، أنه يجب على الاتحاديين عدم الاستعجال على نتائج عمل الإدارة، وعودة الفريق لسابق عهده ستكون بشكل تدريجي.

وتابع ” نائب رئيس الشباب ” ، من حق أي شخص انتقاد اختيارات الإدارة للعناصر الأجنبية، وبالتأكيد رئيس النادي يبحث عن أي لاعب مفيد للفريق لأنه هو المسؤول عن ذلك.