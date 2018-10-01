قياس الأداء بإدارة الجودة بتعليم تبوك

محمود البلوي(صدى):

عقدت إدارة الجودة بإدارة التعليم بمنطقة تبوك البرنامج التدريبي ( قياس الأداء ) لمشرفي ومشرفات الجودة بتعليم تبوك ونفذ البرنامج مشرف الجودة الدكتور حسن بن رفاع المطيري والذي استمر لمدة يومين وقد تناول البرنامج المحاور التالية :

– بطاقة قياس الأداء المتوازان وتطبيقاتها

– لوحة القيادة وكيفية استثمارها في تجويد العمل

– تعريف الأداء وأهمية قياسه وأساليبه

– مكونات الأداء

– العمل على تحقيق التمييز في الأداء الحكومي

– كيفية تنشيط الأداء

– معرفة مقاييس الأداء وكيف بنائها

– تحديد عوامل النجاح الحاسمة

– نماذج علمية في القياس

وفي نهاية البرنامج تقدم مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم تبوك الاستاذ خلف بن ثويني الشمري وتحدث عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومدى ارتباط الاهداف والمبادرات والمنجزات ومدى تقدمها وتحقيقها بمؤشرات واضحة لقياس الأداء وختم بالشكر للمدرب د. حسن المطيري والمشرفين والمشرفات على تفاعلهم ومشاركتهم .