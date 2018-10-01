القيادة تعزي عبدالرحمن بن إبراهيم الوريتع في وفاة حرمه

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لعبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع في وفاة حرمه منى بنت محمد الجميح.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ وفاة حرمكم منى – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة كافة بعزائنا ، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، إنه سميع مجيب ” .

كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التعازي والمواساة للمهندس عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع ، في وفاة حرمه منى بنت محمد العبدالله الجميح.

وأعرب سمو ولي العهد في اتصال هاتفي عن خالص تعازيه لأسرتي الرويتع والجميح، سائلاً الله للفقيدة الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويها الصبر والاحتساب، ويجزل لهم الأجر والثواب .

وقد رفع المهندس عبدالرحمن الرويتع، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على مواساته التي خففت من مصابهم ، سائلا الله أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وتلاحمها ويحفظ ولاة أمرها .