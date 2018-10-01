” البيئة ” تكشف صحة سُمّية الطماطم التي يتغير لونها من الداخل

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مدى صحة القول بأن تغيّر لون الطماطم من الداخل علامة على وجود بقايا مبيدات أو هرمونات، ويجب التخلص منها لأنها سامة.

وأكدت الوزارة أن المعلومة غير صحيحة؛ لأن غير لون الطماطم من الداخل يعود إلى عدم انتظام درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، أحيانًا لنقص عنصر البوتاسيوم، وهي ظاهرة طبيعية لا ينتج عنها أي سمية.

وأضافت : ” كما أن متبقيات المبيدات والهرمونات لا تلاحظ في المحاصيل الزراعية ظاهريًا، بل تحتاج إلى فحص مخبري حتى يتم التأكد من وجودها ” .