أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي المواطنين في جلسته المسائية

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر ، اليوم القضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين ، في جلسة سموه المسائية .

‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية ، مؤكدا سموه أهمية إتقان العمل كقاعدة مهمة للدخول من خلاله لأساس رؤية المملكة 2030 وهدفها الوطني الكبير، منوهًا سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية واهتمام بكل ما يهم المواطن الكريم من خلال تنمية المجتمع وتطويره والنهوض به من أجل توفير الحياة الكريمة والمزيد من الرخاء والرفاهية للمواطن .

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .