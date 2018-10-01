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بالصور.. ” ماكرون ” يثير سخرية نشطاء التواصل

بالصور.. ” ماكرون ” يثير سخرية نشطاء التواصل
باريس(صدى):

أثارت عدد من الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، للرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” مع رجال نصفهم عراة، سخرية كبيرة للنشطاء في فرنسا.

وأظهرت ” الصور ” الرئيس الفرنسي وهو يتصور مع رجل نصف عار يضمه ماكرون ويشير بإصبعه الإبهام للكاميرا، وذلك أثناء رحلته إلى جزيرة ” سانت مارتن ” في البحر الكاريبي، والتي عانت من إعصار ” إرما ” العام الماضي.

ونالت ” صور ماكرون ” على تعليقات ساخرة من الجمهور الفرنسي، حيث قال ” روبرت مينار ” : ” لم يبق شيء تقريبًا، من الكرامة التي دمرت نهائيًا تلك الليل.

وأضاف ” غابرييل روبين ” : ” ما يدهشني في هذه الصورة هو أن ماكرون لم يطالب بأن يرتدي هذان الشابان ملابس رسمية، إنه رئيس لبلد بأسره ويجب أن يُستقبل ببعض الاحترام.


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