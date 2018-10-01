” مرتضى منصور ” يدعو لجمعية عمومية ردًا على قرارات الكاف

نواف السالم(صدى):

أعلن ” مرتضى منصور ” رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم الإثنين، أن ” كل القرارات واردة ” بالجمعية العمومية المنتظر عقدها يومي 18 و 19 أكتوبر الجاري .

وقال ” منصور ” ، إن المجلس وجه الدعوة للجمعية العمومية لاتخاذ الرد المناسب تجاه القرارات الأخيرة للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، والذي قرر إيقاف الرئيس لمدة عام مع تغريمه 40 ألف دولار بسبب تصريحاته.

وأضاف ” منصور ” ، أنه سيتم عقد انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة على ثلاثة مقاعد هي ” أمين الصندوق، وعضوين بالمجلس ” بدلًا من عبدالله جورج الذي تم إسقاط عضويته بالمجلس بسبب عدم حضوره ثلاث جلسات متتالية بالرغم من اخطاره، وكذلك ” هاني العتال ” نائب رئيس الزمالك.

وأكمل ” منصور” ، أن الزمالك سينتصر في النهاية وسيمر من الأزمة الحالية وإدارة النادي تسير وفق القانون.