منح ” 60 ” مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لتبرع كل منهم بالدم 10 مرات

الرياض(صدى):

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لـ 60 مواطناً لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه (10) مرات وهم :

الرقيب / محمد حامد مدله المطيري ، رئيس رقباء / عبدالعزيز عبدالرحمن حمد الرشيد ، الرائد/ زامل سبهان عبدالعزيز السبهان ، عبدالكريم فاران فرحان العنزي ، الرقيب فني / بندر عبدالرحمن سلطان القحطاني ، رئيس الرقباء/ وليدعبداللطيف ناصر المعشوق ، الرقيب أول/ سعيد حميد معتوق المالكي ، الرقيب أول فني / نايف صلت مطر المطيري ، العريف/ ابراهيم محبل غلاب العتيبي ، وكيل الرقيب/فرحان عايض دبسان القحطاني ، وكيل الرقيب فني/بندر خالد رمضان السويلمي ، الرقيب/محمد راشد حمود الجاسر ، الرقيب/ رمزي محمد مسفر الغامدي ، العقيد ركن/ سفيان عبدالله صالح الفواز ، الرائد/ مسفر وحبر محسن العجمي ، العريف/ حمدان سلامة خلاف القاسمي ، وكيل الرقيب/ عبدالعزيز عبدالكريم عبدالله السويد ، النقيب طيار/ محمد ناصر سعيد الاسمري ، الرائد / رائد حمود ناصر العصيمي ، النقيب/ أحمد محمدعبدالله الصفيان ، وكيل الرقيب / تركي مرعي سعيد القحطاني ، الرقيب أول/ توفيق صنهات عايض العتيبي ، وكيل الرقيب / عايض سلطان فرج القحطاني ، الرقيب أول فني/ محمدعبدالله علي الاسمري ، الرائد فني/ فواز عبدالعزيز محمد الشليفي ، الرقيب بحري / محمد عبدالله محمد مجرشي ، الرائد / بدر محمد علي الشريف ، الرقيب أول/ عبدالله محمد زامر الشهري ، وكيل الرقيب / ماجد هادي سالم المطيري ، الرائد/ سطام حسين سعيد القحطاني ، وكيل الرقيب/ وليد غرمان سعد الشهري ، الرقيب أول/ أحمد صالح أحمد الحربي ، الرقيب/ خالد عبيد عبدالله السبيعي ، الرائد/ ياسر سعود شبيلي الشبيلي ، الرقيب أول/ عبدالله يحي ساعد المالكي ، الملازم أول بحري/ علي عبادي جهامه الزهراني ، الرائد طيار/ طارق عبدالله دخيل الناجم ، العريف/ فهدعبدالعزيز سعيد العريفي ، الملازم أول/ سعيد حلاص سعيد القحطاني ، العريف / فيصل جويسر مقبل العنزي ، العريف/ خالد مناور سطاء العيبي ، وكيل الرقيب/ تركي عبدالله نشاء القحطاني ، الرائد/ خالد عبيد غثيث العنزي ، الملازم أول/ خالد مصبح محمد الخالدي ، الرقيب/ خالد سعد مطر الشمري ، وكيل الرقيب/ صالح بريك عبدالله القرني ، صالح محمد دخيل القرني ، عبدالحكيم دهش عبدالرحمن التويجري ، مساعد معيض رضيمان العنزي ، فهد سعود فهد أبودبيك ، منصور صالح نجيم المطيري ، محمد راشد سليمان المسعود ، نايف محمد عبدالله الدوسري ، خالد منصور ضيف الله العصيمي ، عبدالله محمد عبدالعزيز الخثعمي ، محمد حسن محمد العسيري ، خالد عطا الله ناصر الراشد ، عبدالعزيز بدر ابراهيم البدر ، سلطان يحي محمد عالي ، صالح محمد عوض الغامدي .