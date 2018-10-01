بالفيديو.. ” عبدالرحمن السند ” يوضح حكم لبس الباروكة للأصلع
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، اليوم الإثنين، حكم لبس الباروكة للأصلع، ردًا على سؤال متصل في برنامج يستفتونك.
وقال الشيخ في البرنامج : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الباروكة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
وأضاف الشيخ : كما قال النبي : هذا هلكت نساء بني إسرائيل لما اتخذوا كبة من الشعر فهذا يدل على أن لبس الباروكة المعروفة لا يجوز، فجاء النهي عنها منعًا للتدليس خاصة في أمور الزواج والنكاح.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالرحمن السند@FaisalJuthayyan
ما حكم لبس الباروكة للأصلع ؟https://t.co/7dO1vaSOuH pic.twitter.com/pCEG6mMohR
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ١ أكتوبر ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32309 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا بها