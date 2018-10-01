رسميًا.. استدعاء الأرجنتيني سباستيان تيغالي للانضمام إلى معسكر المنتخب الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

قرَّر الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي، استدعاء الأرجنتيني سباستيان تيغالي إلى معسكر المنتخب الإماراتي الذي سيقام في برشلونة أكتوبر الجاري، استعدادًا لكأس آسيا القادمة.

وكشفت قناة ” أبو ظبي الرياضية ” أن الاتحاد الإماراتي مطالبًا ببعض الإجراءات قبل انتظام تيجالي رسميًا في صفوف المنتخب الإماراتي، أبرزها إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم ” FIFA ” بأن تيجالي أصبح مواطنًا إماراتيًا، وتقديم ما يثبت ذلك.

ويستعد المنتخب الإماراتي لمنافسات كأس الأمم الآسيوية، التي يلعبها وسط جماهيره في شهر يناير المقبل، وأوقعت القرعة صاحب الأرض في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تايلاند، الهند والبحرين.