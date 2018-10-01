كلمات مؤثرة من الأمير” سلطان بن سلمان ” لمعلمه

علي القحطاني (صدى):

زار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الإثنين، أحد أعضاء السلك التعليمي في معهد العاصمة النموذجي بالرياض الذي أشرف على تعليمه، وهو حمد الورهي.

و قال الأمير سلطان لمعلمه : يشهد الله أنك من خيرة الناس الذين عرفتهم في حياتي، ولم نجد منك سوى الأدب وحسن المعاملة والحرص على أداء الرسالة التعليمية وكل من عرفك يحبك، وهذه شهادة لله تعالى.

وأعرب المعلم الورهي عن بالغ شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان على هذه الزيارة واعتزازه بها.